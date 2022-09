Ecco i saggi di Mikhail Shishkin sulla Russia contemporanea

Giovedì 29 Settembre 2022, 13:05

Dopo la vittoria del Premio Strega Europeo 2022 per Pismownik (Punto di fuga), è in arrivo un nuovo libro a firma Mikhail Shishkin, edito sempre da 21lettere. Russki mir: Guerra o pace? - in libreria dal 28 ottobre - è in realtà una raccolta di saggi di approfondimento su alcune dinamiche della Russia contemporanea. Con un orizzonte che parte dalla sua nascita. Foto: 21lettere/Musica: BenSound

