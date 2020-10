Al Meis di Ferrara dal 6 all'8 ottobre la Festa del libro ebraico: la bambina Matilde, i geroglifici e la capanna di Sukkot

Quest'anno la festa sarà sotto la capanna. Il giardino del museo per la prima volta ospiterà la Sukkà adornata da frutta di stagione, la tradizionale capanna che viene costruita dalle famiglie ebree in occasione della festa di Sukkot, per ricordare il periodo vissuto nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto. Torna dal 6 all'8 ottobre a Ferrara la Festa del Libro Ebraico, l’annuale appuntamento del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (Meis) dedicato alla letteratura italiana e internazionale con presentazioni e incontri. Il festival, giunto alla sua undicesima edizione e realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Ferrara e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, prende il via domani alle 18 con l’incontro “Il potere del segno”, una conversazione tra Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e Amedeo Spagnoletto, direttore del MEIS, sul mondo della scrittura e l'identità a partire dai caratteri dell’ebraico biblico e dei geroglifici egizi.



Mercoledì alle 16 verrà presentato il volume “Archivio e camera oscura - Carteggio 1932-1940” (Adelphi) che raccoglie le lettere tra il filosofo Walter Benjamin e il teologo Gershom Scholem: a discuterne con il curatore Saverio Campanini, saranno lo storico sociale delle idee David Bidussa e Shaul Bassi, professore all’Università Ca’ Foscari. Seguirà la presentazione del catalogo “Oltre il ghetto. Dentro & Fuori” (Silvana Editoriale) pubblicato in occasione della nuova grande mostra del Meis che verrà inaugurata nel marzo del 2021. A parlarne sarà Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi - uno dei prestigiosi musei che hanno prestato le loro opere per l’esposizione - assieme alle quattro curatrici Andreina Contessa, Simonetta Della Seta, Carlotta Ferrara degli Uberti e Sharon Reichel. Giovedì 8 ottobre alle 16 il presidente del Meis Dario Disegni e l’avvocato ferrarese Marcello Sacerdoti presentano “I racconti di Matilde” di Ermanno Tedeschi (edito dall’Associazione Culturale Acribia): la vera storia di una piccola bambola che ha viaggiato il mondo dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938. Si conclude alle 18 con la presentazione del libro “Olocaustico” (Giuntina) di Alberto Caviglia. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria (ai numeri 0532 1912039 e 342 5476621). Gli eventi potranno essere seguiti in diretta sulla pagina Facebook del museo @MEISmuseum.

