Dati Ter 2021, Rai Radio2 esulta: ascolti in crescita del 12% rispetto al 2019

Il 2021 di Rai Radio2 si è chiuso con gli ascolti in salita. Rispetto al 2019, ultimo anno interamente rilevato, secondo i dati Ter (Tavolo Editori Radio), è stata raggiunta una crescita del 12%. Nel giorno medio gli ascoltatori in più sono stati 2.753 mln (+6,5%). Nel secondo semestre la rete è cresciuta del 7,9%, con oltre 2664 mln di ascoltatori in più rispetto al 2020. La sperimentazione e l'innovazione promossa dalla direttrice Paola Marchisini ha certamente pagato e i dati lo certificano. Bene anche la rete social, dove Radio2 è prima su Facebook, tra tutte le Radio nazionali iscritte a Ter, per numero di interazioni (oltre 5 mln e mezzo), per visualizzazioni video (61 mln) e per gradimento dei post (3.8 mln di like). Con una crescita di follower del +16,5% rispetto al 2020 e una crescita su Instagram del 18%.

Rai Radio2, ascolti in crescita nel 2021

Dopo la pubblicazione dei dati Ter, è arrivato il commento soddisfatto della direttrice di Radio2 Marchesini: «Amiamo fare la radio, ma ci piace che gli ascoltatori possano scegliere come ascoltarci. In auto, dal cellulare tramite applicazione, sulle piattaforme digitali come RaiPlay e RaiPlay Sound, in tv su Rai2 come nel caso di Radio2 Social club e dei Lunatici. Oppure attraverso i nostri Social, che con extra e backstage propongono agli utenti un'offerta di contenuti esclusiva. Radio2 viaggia e riscuote consensi su tutte le piattaforme, con una strategia nativamente crossmediale che integra i diversi mezzi in un unico flusso produttivo, per valorizzare la libertà di scelta di chi ascolta e per arrivare davvero a tutti». Grande successo anche per i podcast originali di Radio2: le prime produzioni, i podcast di Lillo, Greg ed Ema Stokholma, risultano tra i più graditi su RaiPlay Sound.