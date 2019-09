Dario Franceschini a Venezia davanti al barcone-monumento dei migranti: «Dopo mesi di dolore e odio tornano civiltà e umanità»

Il cielo di Venezia è tempestoso e il volto del ministro anche. Con una foto e un video postati su Twitter, davanti al barcone-monumento dell'artista svizzero Christoph Buchel in memoria del naufragio del 2015, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha scritto «dopo mesi di dolore e odio tornano civiltà e umanità».

A Venezia a @la_biennnale davanti al barcone del naufragio del 2015 in cui morirono quasi mille migranti. L’allora Presidente @matteorenzi decise di recuperarlo per renderlo un simbolo delle morti di migranti nel Mediterraneo. Dopo mesi di odio e dolore tornano civiltà e umanità. pic.twitter.com/6H41vGqxve — Dario Franceschini (@dariofrance) September 8, 2019





Franceschini ieri ha partecipato alla serata finale della Mostra del cinema di Venezia, è oggi alla Biennale di arte contemporanea. «A Venezia allla Biennale davanti al barcone del naufragio del 2015 in cui morirono quasi mille migranti. L'allora Presidente Matteo Renzi - ha scritto su Twitter - decise di recuperarlo per renderlo un simbolo delle morti di migranti nel Mediterraneo. Dopo mesi di odio e dolore tornano civiltà e umanità». Ieri il neo ministro della Cultura aveva ribadito il suo no alle Grandi navi nel Canal Grande

