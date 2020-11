Covid, gli Uffizi ripartono con tour virtuali in diretta: i ciceroni rispondono alle domande via social

Gli Uffizi chiudono per l'emergenza Covid ma (ri)aprono via social. Scontato? Già visto? Non proprio, perché il principale museo statale d'Italia lancia un progetto "virtuale" insolito: tour guidati in diretta su Facebook, con ciceroni speciali, che tra un capolavoro e l'altro possono anche rispondere alle domande poste in tempo reale dal pubblico che sta seguendo la diretta. Il primo a tenere a battesimo l'evento è lo stesso direttore Eike Schmidt, venerdì 6 novembre alle ore 13. Il collegamento in streaming avverrà dal cuore più antico della Galleria fiorentina, la Tribuna del Buontalenti. Come annuncia Schmidt: «Vi accompagneremo virtualmente nelle sale e ci metteremo a disposizione per soddisfare le vostre curiosità». Si tratta del nuovo progetto social "Uffizi On Air" che va in onda ogni martedì e venerdì alle ore 13.

Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi ha chiuso personalmente la porta del Museo

Ogni settimana, appuntamenti con i tesori dell'istituzione fiorentina con curatori e specialisti delle Gallerie ad illustrare le opere d’arte, i loro dettagli e i loro segreti o raccontare aneddoti e curiosità del museo e della sua storia. Al termine della spiegazione, ci sarà un momento apposito per le risposte alle domande il pubblico avrà rivolto in diretta, scrivendole nei commenti della live. Un modo inedito per affrontare il lockdown dettato dalle misure del nuovo Dpcm.

Inoltre, durante questo periodo di chiusura anche le altre attività di comunicazione a distanza verranno potenziate: tra le iniziative in programma vi sarà presto anche la “trasposizione” online dell’ultimo trittico di mostre inaugurate nelle scorse settimane, con ipervisioni dedicate su www.uffizi.it (si tratta di L’esperimento di Joseph Wright of Derby per la prima volta in Italia, Il ritorno a Firenze del Leone X di Raffaello, Imperatrici, Matrone, Liberte. Volti e segreti delle donne romane).

