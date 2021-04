Parco della Musica, con “Un mondo di numeri” al via online ai Dialoghi matematici

I numeri sono diventati il protagonista principale del nostro quotidiano palinsesto: i numeri della pandemia, i numeri dell'economia, i numeri della maggioranza del governo, i numeri del recovery plan. La quinta edizione dei Dialoghi matematici parte da qui e torna nel 2021 in una versione totalmente online dedicata a “Un mondo di numeri” che si inaugura domenica 25 aprile con la messa online su ww.auditoriumplus.com, a partire dalle ore 10, dell'incontro “I numeri del virus” che vedrà protagonista Paolo Giordano.

Seguirà, il 2 maggio, sempre a partire dalle ore 10, la riflessione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sull'importanza dell'insegnamento delle discipline scientifiche nella scuola italiana nell'incontro “Numeri da imparare, numeri per insegnare”. Interviene nella discussione Simonetta Iarlori, fisica teorica, Chief People, Organization & Transformation Officer in Leonardo. Due importanti novità arricchiscono la rassegna: Marco Malvaldi, commentatore d'eccezione in tutti gli incontri, che chioserà i contenuti con ulteriori elementi di stimolo per la riflessione e l'attivazione di un filo diretto con le scuole che aderiranno, a cura di Caterina Visco, giornalista e divulgatrice scientifica.

Società editrice il Mulino

Realizzati dalla Società editrice il Mulino in coproduzione con Fondazione Musica per Roma e con il contributo di BPER Banca, Leonardo Spa e TIM e con lo sponsor tecnico di Agorà, i Dialoghi saranno dunque un viaggio che, in quattro tappe e con gli strumenti propri della matematica, ci condurrà a piccoli passi verso la comprensione della matrice intrinseca e invisibile di cui è fatto il mondo: quello in cui viviamo e quello che costruiremo. «La piattaforma Auditorium Plus si arricchisce con Dialoghi Matematici di un nuovo ciclo di lezioni, il secondo dall'inizio di quest'anno in collaborazione con la casa editrice Il Mulino, dopo il successo dei Dialoghi Filosofici. Con questa formula collaudata e di respiro internazionale abbiamo pensato di dare al nostro pubblico l'opportunità di accostarsi alla matematica e approfondirne la conoscenza sia dall'interno, analizzando i suoi specifici contenuti, sia dall'esterno, attraverso le sue relazioni con altri ambiti culturali» spiega l'amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri.

Sala Petrassi

Dalla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, allestita per accogliere in presenza i protagonisti, i relatori si confronteranno tra loro moderati da Pino Donghi. Un dialogo diretto e vivace che in questa nuova edizione si allarga a studenti, insegnanti e curiosi di ogni età collegati da tutta Italia, e non solo. Tra gli appuntamenti della rassegna: il 9 maggio, in streaming a partire dalle ore 10, “I Numeri intelligenti” con Nello Cristianini, informatico, professore di Intelligenza Artificiale nell'Università di Bristol. Il calendario si concluderà con la messa online dell'ultimo incontro domenica 16 maggio, a partire dalle ore 10, “La matematica che non ti aspetti” con David Sumpter, professore di Matematica applicata all'Università di Uppsala e autore in Italia del fortunato volume “La matematica del gol” (Codice Edizioni). Gli incontri saranno resi disponibili su www.auditoriumplus.com a partire da domenica 25 aprile alle ore 10, ogni domenica fino al 16 maggio.Tutti gli incontri resteranno visibili on demand sulla piattaforma Auditorium Plus sino al 31 ottobre 2021. Per info e biglietteria: www.auditorium.com e www.mulino.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA