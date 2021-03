Sfida Roma-Mosca per giovani artisti: tra 53 licei, vince l'artistico di via Ripetta. Premiazione con l'ambasciatore Terracciano

Riflessi di immagini, come in uno specchio: riflessioni di giovani artisti italiani e russi su un anno speciale, il 2020. Sui cambiamenti della vita, nei rapporti umani, nei legami fra gli individui e gli Stati che si verificano come conseguenza della quarantena e della pandemia che ha sconvolto il mondo.

53 LICEI ARTISTICI

Su questo tema hanno lavorato e prodotto opere ragazzi e ragazze delle scuole e dei licei artistici di Roma e di Mosca, partecipanti al concorso “Mosca-Roma. 2020. Riflessi - Москва-Рим. 2020. Отражение” che ha creato un dialogo e un ponte immaginario e creativo tra gli studenti delle due capitali: lontane, certo, ma accomunate dalla drammatica situazione in corso.

Organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, in collaborazione con l’organizzazione senza scopo di lucro Anima-Centro di innovazioni culturali e l’associazione di promozione sociale Scuola Maestra, l’iniziativa ha visto la partecipazione di 53 licei delle due città, per un totale di 423 disegni dedicati al tema del lockdown e all’esperienza della pandemia vista dagli occhi dei più giovani. Le opere sono rimaste esposte in rete all’indirizzo http://contest2020.anima.moscow/#/it/ e oggi, 15 marzo, alle 15, la premiazione.

Museo Pushkin di Mosca

A conquistare la giuria (composta da Marina Loshak, direttore del Museo Pushkin di Mosca, Teresa Mavica, direttore del padiglione russo alla Biennale di Venezia, Daniela Rizzi, direttore dell’Istituto di Cultura Italiano a Mosca, e Flaminia Giorda, dirigente presso il Ministero dell’Istruzione italiano) sono state tre scuole artistiche di Mosca e tre licei di Roma. Il primo posto è stato condiviso dall’Istituto d’arte di Mosca (premiato per i disegni delle giovani Alisa Gruber e Anna Matyushenko) e dal Liceo Artistico Statale di via Ripetta di Roma (grazie alle opere di Iacopo Antonucci, 17 anni, e Arianna Pontil Ceste, 16).

Pasquale Terracciano

Tutti i vincitori e le immagini dei disegni in concorso sono visibili sul sito della manifestazione. La cerimonia di premiazione per i ragazzi delle scuole russe si svolge presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, e viene trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’istituzione alla presenza dell’ambasciatore Pasquale Terracciano. L’Ambasciata si collega con l’Istituto di Cultura Russa di Roma, dove si svolge la cerimonia di premiazione per le scuole romane alla presenza della direttrice Daria Pushkova.

