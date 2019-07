Cortonantiquaria, dal 24 agosto all'8 settembre la fiera più antica d'Italia con quadri, mobili, agenti e gioielli

Si terrà dal 24 agosto all'8 settembre a Cortona (Arezzo) la 57/a edizione di Cortonantiquaria, la fiera del settore più antica d'Italia, che ha annunciato anche un premio speciale all'università Athens in Georgia nel cinquantesimo anniversario della collaborazione con la città etrusca. «La longevità - ha ricordato il direttore scientifico Furio Velona - colloca Cortonantiquaria tra gli eventi più rinomati del settore in Italia. Rappresenta un appuntamento obbligato e atteso per gli appassionati dell'antico, ma anche un richiamo per i visitatori, quasi una moda, sempre più in voga nel calendario di eventi della città toscana». Sono 29 gli antiquari, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, che hanno scelto di partecipare e portare dipinti, argenti, mobili impero, sculture e antichi gioielli oggetti in ferro battuto e molto altro.



«La mostra collaterale - ha ricordato l'assessore alla Cultura Francesco Attesti - è dedicata alle ceramiche di Catrosse, di cui saranno esposti circa 50 pezzi. L'esposizione è frutto di una collaborazione scientifica con Anna Moore Valeri che ha recentemente realizzato uno studio sulla produzione di maiolica d'uso in Toscana tra settecento e ottocento analizzando da vicino anche l'antica fabbrica cortonese». L'evento chiude un ciclo di iniziative che ha visto come comune denominatore la collaborazione tra Cortona e Napoli scaturita anche in una mostra internazionale ospitata al museo Maec sulla figura di Marcello Venuti, capostipite della famiglia e promotore degli scavi di Ercolano.

