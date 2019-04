Corto Maltese sbarca al Mann di Napoli: in mostra tavole, schizzi e fotografie

Il più affascinante e misterioso dei marinai approda al Museo Archeologico di Napoli. Intitolata

Corto Maltese. Un viaggio straordinario

e aperta al pubblico dal 25 aprile al 9 settembre, la mostra dedicata al maestro del fumetto mondiale Hugo Pratt (1927 - 1995) è organizzata da Comicon con Patrizia Zanotti. Circa 100 i pezzi tra tavole, schizzi, fotografie e ingrandimenti in un suggestivo percorso nel mondo di un personaggio solitario, ramingo, condottiero, imprevedibile e arguto nelle sue battute. Allestita nelle sale che custodiscono reperti archeologici legati al mare, la mostra (patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con Rizzoli Lizard) fa parte del progetto Obvia dell'Università di Napoli Federico II per il MANN e rientra nella sinergia tra museo e Comicon per intercettare le passioni ed i gusti dei più giovani.



«L'esposizione, la prima così completa che la città dedica a uno dei più grandi fumettisti mondiali e alla sua graphic novel dallo spessore letterario, fa parte di un percorso di eventi, tra il Mann e i Campi Flegrei, verso

Thalassa. Mare, mito, storia ed archeologia

- spiega il direttore dell'Archeologico di Napoli,Paolo Giulierini - una grande mostra che stiamo preparando dedicata all'archeologia subacquea del Mediterraneo». Alla mostra è abbinato il catalogo con approfondimenti di esperti del fumetto e dell'opera di Pratt, sul rapporto di Corto Maltese con il mare, le donne e i viaggi. Analizzati i legami che Pratt ha avuto non soltanto con i suoi maestri ispiratori (tra questi, Milton Caniff e Will Gould), ma anche con il mondo del cinema; focus, ancora, sulla biografia dell'artista, narrando le sue avventure in giro per il mondo.

