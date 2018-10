Convegno a Roma su Marx a duecento anni dalla nascita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le aperture domenicali dei negozi e il web come strumento per merci destinate a bisogni immateriali: a leggere tra le righe de "Il Capitale" è possibile trovare riflessioni anche su temi di piena attualità. «Se fosse vivo oggi indagherebbe certamente sul ruolo dei social network, da facebook a twitter», afferma Donato Santarone coordinatore del Cesme, il Centro studi sul marxismo e l’educazione, dell’Università Roma Tre che organizza domani, a 200 anni della nascita, un convegno su Marx e il capitale come rapporto sociale.«Il convegno, promosso dal dipartimento di Scienza della Formazione dell’ateneo romano, racconterà le diverse sfaccettature di Marx, indagandone gli aspetti storici e letterari, quelli filosofici ed educativi, affrontando il tema della »liberazione delle donne» e della «formazione delle classi dirigenti», fino alle «trasformazioni del lavoro nel capitalismo globale digitalizzato».La lettura di Marx si presta a molti collegamenti con l’attualità. Già dall’incipit del Capitale, ad esempio, sembra voler anticipare le analisi sul ruolo del web, quando parlando della «ricchezza della società» e del modello di produzione capitalistico affronta il tema delle merci come «oggetto esterno che soddisfa bisogni» che possono anche essere immateriali. «Vengano dallo stomaco o provengano dalla fantasia nulla cambia», scrive anticipando scaffalature di saggi sulla web economy.l ping pong tra storia e presente tocca molti temi. Oggi si discute in parlamento sulle aperture domenicali dei negozi, ma già allora Karl Marx affrontava, con un approccio poi non tanto diverso, il tema del «tempo festivo domenicale».