Concorso Lirico Internazionale Gigli-Franci: finale il 20 gennaio

E’ stato presentato questa mattina, presso il Salone dei Piceni del Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro, il Concorso Lirico Internazionale Gigli-Franci la cui finale si terrà il 20 gennaio alle 18 presso la Sala Accademica del Conservatorio di Musica Santa Cecilia a Roma. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.Il Concorso Gigli-Franci fa parte della sezione “Ricorda” del più ampio progetto “Beniamino Gigli: La Grande Occasione” ed ha l’obiettivo di ricordare i nostri talenti italiani del passato. Il concorso è aperto a cantanti lirici di ogni età e vocalità ed è dedicato alla memoria dei Grandi Maestri Beniamino Gigli eBenvenuto Franci, amici e colleghi di Conservatorio. Alla chiusura delle prime selezioni, avvenute on line, si è arrivati a 46 semifinalisti che si esibiranno il 19gennaio a porte chiuse di fronte ad una prestigiosa Giuria Internazionale,contendendosi i 16 posti per la finale del 20 gennaio in programma al Conservatorio.Il concorso, patrocinato per la serata del 20 gennaio 2019 dalla Regione Lazio, ha ricevuto anche il patrocinio dai Comuni di Recanati e Cerveteri, che hanno gentilmente offerto il secondo e il terzo premio, e dalla SIAE. E’ stato sostenuto, inoltre, dal Pio Sodalizio dei Piceni, che ha messo a disposizione una borsa di studio per il primo premio; dall’Acea, che offre la Menzione d’Onore per la Miglior Voce Femminile; dall’Associazione Beniamino Gigli di Recanati, che offre la Menzione d’Onore per il miglior tenore, e dallo Showroom di Design e Arredamento Frattali, che ha messo a disposizione il quarto premio.L’evento si inserisce nel contesto di una più ampia attività di promozione della musica lirica ad opera dell’Associazione Lirico Musicale Beniamino Gigli Jr, con l’obiettivo di sostenere e diffondere la cultura lirica nel mondo e di aiutare i cantanti lirici a trovare la loro grande occasione.