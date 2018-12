Centro Elsa Morante, inaugurata la nuova biblioteca Laurentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova Biblioteca nel Centro Culturale Elsa Morante del Municipio IX, a sud della città. Questo territorio era privo di biblioteche ed è per questo che è stata inaugurata proprio qui la trentanovesima biblioteca del sistema bibliotecario romano. In questa nuova struttura ci sono circa 1000 metri quadrati di spazi dedicati allo studio, all’accoglienza, alla mediateca ed emeroteca, oltre ad un’area per bambini e ragazzi e ad un padiglione per incontri, laboratori e proiezioni. Nel frattempo prosegue il lavoro di riqualificazione del parco che verrà presto reso pienamente disponibile. È un progetto unico nel suo genere, che raccoglie e restituisce alla città numerose modalità di vivere la cultura, la lettura e la comunità».Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «La Biblioteca Laurentina è stata pensata con un’attenzione particolare proprio nei confronti dei bambini e dei ragazzi ai quali, oltre ad uno spazio tutto per loro, è garantito l’accesso a nuovi servizi culturali e a un riqualificato spazio verde. Ulteriore elemento innovativo è costituito dalla raccolta del patrimonio librario della biblioteca, rappresentato anche dagli scrittori dell’800 e del ‘900 che danno il nome a gran parte delle strade della zona: Morante, Silone, Woolf, Joyce, Kafka, Gadda, Levi e Buzzati. Non mancano però i temi legati alla filosofia e all’ambiente, alla letteratura, al teatro, alla musica, al cinema e alle arti. La Biblioteca ha un patrimonio librario di circa 3000 documenti, una selezionata raccolta di giornali e riviste; una sala studio di 50 posti, postazioni internet per la navigazione libera, a disposizione la consultazione del catalogo. » ha concluso la Sindaca.