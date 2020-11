Casa Leopardi, visite in streaming per le scuole alla Biblioteca di Recanati

In tempo di Covid e di didattica a distanza, Casa Leopardi offre per la prima volta alle scuole italiane la possibilità di effettuare visite guidate in diretta streaming. Si potranno “visitare” la Biblioteca del palazzo di Recanati (Macerata) dove si è formato il genio di Giacomo Leopardi e il Museo che raccoglie oggetti, testi e ricordi a lui cari. «I ragazzi non devono essere costretti a rinunciare ai piaceri che la cultura può regalarci - dice la contessa Olimpia Leopardi, discendente del poeta -, l’impossibilità di organizzare gite scolastiche in presenza ha comportato la perdita di un’importante occasione per socializzare, divertirsi ed approfondire l’oggetto dei propri studi. Casa Leopardi desidera aprire una finestra virtuale che permetta di guardare il mondo di Giacomo Leopardi da casa propria. Ciò che i ragazzi hanno studiato sui libri di testo diventerà tangibile: sarà l’occasione per immergersi nei pensieri del poeta e vivere il suo quotidiano».

Il progetto è patrocinato dall’Università di Macerata e mira a ricreare l’atmosfera di una vera e propria gita scolastica, con la possibilità di interagire con le guide di Casa Leopardi, che la termine della visita risponderanno alle domande dei ragazzi. Le proposte sono differenziate per età e tipologie di scuole: dalle primarie (In classe con Giacomo) alle secondarie di primo e secondo grado (Il ragazzo che parlava con la luna).

