Carnevale, regata delle Colombine e “omaggio” alla pantegana: due giorni di festa a Venezia

Doppio spettacolo sull'acqua sabato 16 e domenica 17 febbraio per il Carnevale di

Venezia 2019 con la Festa sull'acqua lungo il rio di Cannaregio, fatto di giochi di luce, musica ed effetti speciali, per accompagnare gli spettatori in un viaggio

onirico e cyberpunk ispirato alla luna. Si intitola

Tutta colpa della Luna, incredibili stravaganze per sognatori e viaggiatori del tempo

in omaggio ai 50 anni dalla discesa dell'uomo sul satellite. Ballerini, mangiafuoco, funamboli e guerrieri robot si sono esibiti sul filo dell'acqua sotto gli occhi di decine di migliaia di spettatori. Notevole l'impegno per garantire la sicurezza e l'accesso al rio di Cannareggio. Sono stati istituiti percorsi obbligatori, con sensi unici e il transennamento della Lista di Spagna, che dalla stazione ferroviaria porta al luogo dello spettacolo, per dividere i due sensi di marcia dei tantissimi ospiti della città. Per motivi di sicurezza è vietato girare con bottiglie di vetro, viene controllata la vendita degli alcolici ed è stato dato lo stop assoluto all'ormai famigerato spray al peperoncino. Domenica si replica con la regata delle Colombine e in Canal Grande il corteo ironico dedicato alla pantegana, un topo particolarmente infestante.

