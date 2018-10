Capolavoro murale di Giacomo Balla torna alla luce dopo quasi un secolo

Circa ottanta metri quadri di pitture murali originali di Giacomo Balla. Questo il tesoro riportato alla luce a quasi un secolo dalla sua realizzazione, nel corso del restauro effettuato in via Milano, a Roma, nel palazzo che all'inizio degli anni Venti ospitò il primo cabaret futurista, il Bal Tic Tac.

A eseguirne decorazioni e arredi fu chiamato Balla, appunto. L'intervento pittorico si credeva perduto.

La scoperta è avvenuta a inizio 2017 durante le indagini preliminari per la ristrutturazione della palazzina destinata ad accogliere il Museo per l'educazione monetaria e finanziaria della Banca d'Italia. Il restauro dell'opera è in corso. L'apertura del museo è prevista per fine 2021.

Si è conclusa invece la messa in sicurezza di Casa Balla in via Oslavia, che permetterà la prossima apertura al pubblico.