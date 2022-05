Boris Pahor, dalla guerra partigiana alla deportazione nel lager: una vita in difesa delle minoranze

Boris Pahor, nato e morto a Trieste (1913-2022), è considerato il più importante scrittore sloveno con cittadinanza italiana e una delle voci più significative della tragedia della deportazione nei lager nazisti, raccontata in Necropoli, ma anche delle discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il regime fascista, L'intellettuale, testimone in prima persona delle tragedie del Novecento, ha scritto una trentina di libri tradotti in decine di lingue, tra cui Qui è proibito parlare, Il rogo nel porto, La villa sul lago, La città nel golfo.

Pahor ha combattuto nella campagna d'Africa all'inizio della seconda guerra mondiale, poi è entrato a far parte delle formazioni partigiane di Tito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La storia di Trieste durante l'occupazione nazista e la sua sofferta liberazione verrà descritta nel 1955 da Pahor nel romanzo Mesto v zalivu ("Città nel golfo") che abbe subito grande successo nell'allora Jugoslavia.

Ha il merito di avere raccontato, da testimone, dei crimini del fascismo e delle terribili persecuzioni di una minoranza linguistica. Catturato dai tedeschi grazie a una delazione, venne deportato nel lager nazista di Natzweiler-Struthof nell'inverno del 1944. Una vicissitudine narrata nella sua opera più nota: Necropoli.

Fin da primi anni del dopoguerra lottò in prima persona per difendere le identità nazionali e culturali. Fra le sue prime opere la raccolta di racconti Moj traški naslov (Il mio indirizzo triestino, 1948. E' stato tradotto in francese, tedesco, serbo-croato inglese, catalano, finlandese ed esperanto.



Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale Viareggio-Versilia, un anno prima è stato insignito della Legion d'onore francese. Fra gli ultimi riconoscimenti segnala nel 2008 il prenio Resistenza per il libro Necropoli, eletto Libro dell'Anno da una giuria di oltre tremila ascoltatori del programma Fahreneit di Radio3