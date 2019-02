Le donne coraggiose al centro della Fiera internazionale del libro per ragazzi a Bologna dal 1° al 4 aprile

Basta principesse e cenerentole: quest'anno il focus della 56esima edizione della Fiera internazionale del Libro per Ragazzi che torna a Bologna dal 1° al 4 aprile, sarà centrato sulle figure femminili autonome e determinate, portate al centro dell'editoria per l'infanzia: a loro sarà dedicato l'incontro “Time is on their side. Women in Children's Books” con le scrittrici norvegese Marta Breen, l'editor Beatrice Masini, la giornalista Vichi de Marchi, dagli Stati Uniti Susan Wood, dalla Spagna Isabel Sanchez Vegara e l'illustratice Ana Albero, poi la critica letteraria russa Olga Maeots e l'editrice francese di Les petites moustaches Sophie Gallo-Selva, oltre alla consulente editoriale americana Gillian Engberg.



Quest'anno sarà la Svizzera il Paese ospite d'onore della Fiera che si presenta sempre sfavillante: due nuovi padiglioni, 1.400 espositori da oltre 80 Paesi, un approfondimento speciale sulla cultura afro americana. Tra i grandi autori e illustratori ospiti, il ceco Peter Ss, gli afroamericani Christopher Myers, Ekua Holmes e Klaas Verplancke, l'illustratore ed editore argentino Diego Bianchi, l'inglese Michael Morpurgo, la norvegese Maria Parr, l'autrice bestseller americana Ruta Sepetys, l'americana Nikki Grimes, l'illustratrice Beatrice Alemagna e il cinese Mingzhou Zhang, presidente dell'organizzazione no-profit internazionale IBBY - International Board on Books for Young People. Alla Fiera ci sarà anche Rob Biddulph, affermato scrittore e illustratore britannico, con due coloratissimi volumi della serie Piccoli Dinosauri, tradotta da Chiara Carminati, pubblicato da HarperCollins Italia che ha appena fatto il suo ingresso nell'editoria per bambini e ragazzi di tutte le fasce d'età con titoli che porteranno in Italia i più importanti autori pubblicati da HarperCollins in lingua inglese.



Al mondo della letteratura e dell'illustrazione afroamericane è dedicato il convegno

Black Books Matter. African American Words and Colors

organizzato dalla Bologna Children's Book Fair. Mentre la scrittura a mano nei libri per l'infanzia sarà al centro della conferenza dibattito

Handwriting in Children's Books

. Grande spazio, come è tradizione, al mondo del disegno con la grande Mostra degli illustratori con 76 artisti selezionati da 27 Paesi e regioni, con le tavole disposte su piani orizzontali attorno ai quali sarà possibile passeggiare. Tra le novità degli appuntamenti del Digital Media, la prima volta in fiera di TheKidsWantMobile, il più importante convegno al mondo per app developer, già sold out.

