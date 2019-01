Art City Bologna, dal 1 al 4 febbraio mostre, cinema, arte, installazioni e sabato la Notte Bianca

Si svolge dal 1 al 3 febbraio 2019 la settima edizione di Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune in occasione di Arte Fiera, sotto la guida di Lorenzo Balbi, direttore artistico di MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna. L'obiettivo è quello di articolare una programmazione culturale di alto profilo da affiancare alla manifestazione fieristica. La principale novità di questa edizione è la durata: il nucleo dei tre giorni del weekend si dilata in una art week che, a partire dal 25 gennaio, traccia un calendario di avvicinamento all’apertura di Arte Fiera in programma il 1 febbraio. Quindi mostre, installazioni e performance e la sezione Art City Segnala in cui rientrano oltre 70 eventi proposti dagli operatori culturali della città, tra cui istituzioni pubbliche e private, gallerie d’arte moderna e contemporanea, artist run space, spazi no-profit e luoghi non convenzionali. La sezione Art City Cinema prevede proiezioni cinematografiche al Cinema Lumière a cura della Fondazione Cineteca di Bologna. Infine, l'appuntamento più atteso sabato 2 febbraio con la Art City White Night, apertura straordinaria fino alle ore 24 in numerose sedi del circuito Art City oltre che in gallerie, spazi espositivi indipendenti, palazzi storici.

