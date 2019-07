Hashim Sarkis, libanese, 55 anni, l'anno prossimo sarà il curatore della 17esima Mostra internazionale di Architettura a Venezia

Il Presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, ha presentato Hashim Sarkis, libanese, 55 anni, curatore della 17esima Mostra internazionale di Architettura, che si svolgerà dal 23 maggio al 29 novembre 2020 ai Giardini e all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia. Hashim Sarkis ha annunciato il titolo che sarà

How will we live together?

e ha spiegato la sua scelta con le seguenti parole: «Abbiamo bisogno di un nuovo contratto spaziale. In un contesto caratterizzato da divergenze politiche sempre più ampie e da disuguaglianze economiche sempre maggiori, chiediamo agli architetti di immaginare degli spazi nei quali possiamo vivere generosamente insieme: insieme come esseri umani che, malgrado la crescente individualità, desiderano connettersi tra loro e con le altre specie nello spazio digitale e in quello reale; insieme come nuove famiglie in cerca di spazi abitativi più diversificati e dignitosi; insieme come comunità emergenti che esigono equità, inclusione e identità spaziale e insieme come pianeta intento ad affrontare delle crisi che richiedono un’azione globale affinché possiamo continuare a vivere

. Gli architetti invitati a partecipare alla Biennale Architettura 2020 sono incoraggiati a coinvolgere nella loro ricerca altre figure professionali e gruppi di lavoro: artisti, costruttori, artigiani, ma anche politici, giornalisti, sociologi e cittadini comuni.

