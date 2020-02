Biblioteche italiane a rischio, Bradburne: «La Braidense rischia di chiudere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova legge sul libro è appena stata approvata, con le sue norme a sostegno della lettura e delle biblioteche, che già sembrano insufficienti. «In questo Paese ci sono biblioteche a grave rischio», è l'allarme lanciato dal canadese (ma naturalizzato britannico) James Bradburne , dal 2015 direttore della Pinacoteca di Brera e dell'annessa Biblioteca Braidense - la terza per importanza in Italia, dopo quelle di Roma e Firenze. Malgrado la sua rilevanza, è stata costretta a chiudere alcuni servizi.I numeri sono impietosi: nel 2005 c'erano 145 dipendenti, tra i quali 32 bibliotecari; nel 2022 resteranno soltanto 27 dipendenti e un solo bibliotecario. Va da sé, ha sottolineato Bradburne, che questo «è un trend non sostenibilie». La legge sul libro aveva stanziato soltanto un milione per le biblioteche (ma solo quelle scolastiche), destinato a formare il personale delle scuole.Brera è sede anche di importanti mostre dedicate al mondo del libro. Lo scroso 5 febbraio era stata aperta al pubblico "Biblioteche riscoperte. Ab artis inventae origine. Storia di libri, persone e biblioteche milanesi tra le edizioni quattrocentesche della Braidense", che mette insieme 120 incunaboli del Quattrocento, e tanti libri antichi stampati nei primi anni dell'arte della tipografia. «Questo lavoro impegnativo ha ricostruito l'esistenza di biblioteche che ora non ci sono più», ha commentato Bradburne. Ma sarebbe molto triste occuparci nel futuro delle biblioteche soltanto in termi di studi di archeologia letteraria.