La biblioteca più bella al mondo? Si trova a Doha e conserva libri rarissimi

Le sue misure sono faraoniche e, tra gli scaffali, si scopre un’innovazione tecnologica tra le più avanzate al mondo. La Qatar National Library si trova a Doha ed è stata inaugurata il 16 aprile 2018 con un progetto di Rem Koolhaas. Varcata la soglia del nuovissimo capolavoro di architettura, funzionalità e cultura, si entra in un micromondo dove a farla da padrone sono gli spazi immensi e il colore bianco che regala allo sguardo una sensazione di ampio respiro e di ordine impeccabile. Una vera e propria attrazione in città, dove è bello perdersi osservando testi antichissimi, scritti anche a mano o dipinti grazie al talento di artisti locali del passato.



Nel cuore di un progetto gigantesco

La Biblioteca di Doha è stata progettata oltre due lustri fa, come se dovesse essere fruibile più che altro al popolo universitario a completamento dell’Education City, un campus da 15 milioni di metri quadrati che raduna le più prestigiose università internazionali frequentate dai qatarini, facoltosi e meno abbienti.



Le misure della biblioteca

La sua grandezza è di ben 45mila metri quadrati, tra oltre un milione di volumi nuovi e antichi, parecchi piuttosto difficili da reperire. Tra questi ci sono 500.000 ebook, periodici e giornali e raccolte speciali. Di sicuro conserva buona parte del patrimonio nazionale del Paese, in un luogo in continua crescita e movimento. Oltre al suo skyline multicolor, infatti, Doha è pronta a sfidare il mondo con nuovi marchi, giovani creativi provenienti da tutto il globo e soluzioni all’avanguardia che passano per esempio proprio da questa gigantesca raccolta di testi. A lavorare all’interno sono dei bibliotecari qualificati esperti in insegnamento, capacità di ricerca, alfabetizzazione, e gestione della conoscenza.

Un sogno diventato possibile

Quando il progetto è stato annunciato sembrava davvero difficile da realizzare in tempi stretti. A confermarlo è stata il 19 novembre 2012 la Sheikha Moza Bint Nasser, Presidente della Fondazione Qatar. L’Emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, ha inaugurato la Biblioteca Nazionale con una grande cerimonia inaugurale il 16 aprile 2018.



Un “salotto” dove leggere e intrattenere rapporti sociali



Studentesse ma anche casalinghe e famiglie. Nella biblioteca si incontrano tanti residenti con i loro abiti tradizionali, rigorosamente in bianco per l’uomo e in nero per la donna. L’opera di Koolhaas, è un quadrato cui sono stati “sollevati” due angoli opposti per dare vita a un atrio ombroso che regalasse frescura in un territorio dove il caldo si fa sentire. In tal modo, inoltre, l’ingresso è al centro dell’edificio e quindi è immancabile il colpo d’occhio. Bellissimo poi il soffitto bianco lucido che crea luminosità e riflette speciali decori che sembrano origami. Almeno 300 mila libri fanno parte della Heritage Collection e riguardano manoscritti antichi, a cominciare da pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Queste opere tanto preziose sono ospitate in un’area seminterrata a parte, sempre dentro la biblioteca e comunque a vista. Le pareti, invece, sono rivestite di caldo marmo iraniano con salette tematiche per la lettura. E poi c’è un auditorium multi-funzione per conferenze e concerti si incastra abilmente nella pianta dell’edificio e va ad aggiungersi alla biblioteca dei bambini, al set fotografico, alla sala di registrazione e al fab-lab con stampanti digitali per imparare a disegnare e realizzare oggetti.

Informazioni utili



Per ulteriori informazioni sul Paese, il sito di riferimento è: www.visitQatar.qa.



