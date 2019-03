Bauhaus, al Maxxi venerdì 15 doppio appuntamento per il centenario della scuola tedesca

Doppio appuntamento venerdì 15 marzo al Maxxi di Roma per il centenario della Bauhaus. Alle 16,30 la proiezione del film

Bauhaus - Model and myth

18 la Lectio magistralis di Barry Bergdoll, curatore nel 2009 al MoMA dell’ultima grande mostra dedicata alla scuola. Sono passati cento anni esatti da quando Walter Gropius fondò a Weimar lo Staatliches Bauhaus, la leggendaria scuola di arte, architettura e design destinata a rivoluzionare il pensiero e il lavoro artistico e creativo di tutto il mondo. Nel generale clima di avanguardia di inizio secolo la nuova scuola rappresentava l’anima più industrialista e socialmente consapevole del Modernismo, in opposizione alla versione plastica e mediterranea che ne dava Le Corbusier. Tra i suoi docenti personaggi del calibro di Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer, László Moholy-Nagy, Paul Klee e Wassily Kandinsky.



Venerdì al Maxxi si comincia alle 16.30 nella sala Carlo Scarpa con la proiezione del film

Bauhaus – Model and myth

, in collaborazione con Goethe Institut Roma: un resoconto critico degli obiettivi artistici e politici del Bauhaus e forse il più esaustivo che sia mai stato reso in un documentario. La pellicola, con la regia di Niels Bolbrinker e Kerstin Sutterheim, restituisce un’immagine unica del Bauhaus attraverso le testimonianze dirette degli ex studenti e una selezione dei materiali d’archivio che ripropongono le parole dei loro insegnanti. Dai principi del Bauhaus ai conflitti che portarono allo spostamento della sede da Weimar a Dessau, dalla chiusura della scuola durante il nazismo all’attività di costruzione nel giovane Stato d’Israele, fino all’emergere del “mito del Bauhaus” negli Stati Uniti. Alle 18 Barry Bergdoll, professore di storia dell’architettura moderna alla Columbia University e curatore del Dipartimento di architettura e design del Museum of Modern Art (MoMA) di New York sarà protagonista di una Lectio Magistralis sulla storia e sul significato della Bauhaus.

