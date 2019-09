Banksy, rubato il suo Topolino all'esterno del Centre Pompidou

Rubata un’altra opera di Banksy a Parigi. Questa volta, il graffito scomparso è un topolino disegnato dal maestro della street art all’esterno del Centre Pompidou, il museo d’arte moderna e contemporanea nel cuore della capitale di Francia. A gennaio, sempre a Parigi, venne sottratto un altro graffito di Banksy comparso su un’uscita di sicurezza del Bataclan, in omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015.



L’ultimo furto risale invece a questa notte, quando i ladri hanno tagliato il pannello che indicava l’accesso al parcheggio sotterraneo del Centre Pompidou. Sul retro del pannello, piazzato ad oltre 3 metri di altezza, Banksy aveva infatti lasciato, nel giugno 2018, uno dei suoi graffiti con un topolino coperto da un foulard per nascondere il muso e dotato di un taglierino. Sul suo profilo Instagram, l’artista aveva espresso un omaggio alla rivolta studentesca del maggio ‘68. Intanto, fonti del museo parigino fanno sapere che, vista la sua «natura di arte di strada, quell’opera non appartiene al Centre Pompidou: abbiamo dunque potuto sporgere denuncia solo per il danneggiamento del cartello» stradale.