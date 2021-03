Gli Uffizi celebrano l'8 marzo con un video su tre grandi dame dei Medici: Caterina, Vittoria e Anna Maria Luisa

Anche gli Uffizi celebrano l'8 marzo e lo fanno con un video in omaggio a tre grandi dame della famiglia Medici: Caterina, regina di Francia, Vittoria della Rovere, moglie di Ferdinando II, e Anna Maria Luisa, Elettrice Palatina. Così, con una clip su Facebook, affiancata da una serie di iniziative social, le Gallerie degli Uffizi si presenteranno la mattina di lunedì. A raccontare le tre donne entrate nella storia sarà Carolina Forasassi, partendo da Caterina dè Medici: nata a Firenze nel 1519, diventerà la prima regina italiana di Francia, Paese nel quale porterà raffinatezza, cultura e il gusto fiorentino per il bello. La seconda protagonista è Vittoria della Rovere, nata a Pesaro nel 1622, favolosa ereditiera e ultima discendente del Ducato di Urbino che porterà alla famiglia Medici e a Firenze una dote prodigiosa: settanta carri stracolmi di oggetti d'arte e dipinti straordinari provenienti oggi custoditi alle Gallerie degli Uffizi. Tra questi capolavori di Raffaello Sanzio, Piero della Francesca e Tiziano. La terza è infine Anna Maria Luisa dei Medici, nata a Firenze nel 1667 e ultima discendente della famiglia, saggia quanto la nonna Vittoria della Rovere: le collezioni raccolte della sua dinastia sarebbero disperse nel mondo se lei non avesse deciso di legare il patrimonio artistico dei Medici alla Toscana con un «Patto di Famiglia» il 31 ottobre del 1737 che vincolava tutti i beni rendendoli inamovibili dal territorio.

