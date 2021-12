Gli Oscar 2021 di Artslife: a Laura Larcan del Messaggero il premio come migliore giornalista italiana d'arte

Artisti, musei, gallerie, fiere, case d’asta, critici e giornalisti. Ecco a chi sono andati quest'anno gli Oscar dell’arte assegnati per il 2021 dalla redazione di ArtsLife, il quotidiano di cultura e arte, specializzato in critica, mercato e storia dell’arte.

Per la sezione Casa d’aste premiata Sotheby’s per il suo incredibile anno in cui le vendite hanno raggiunto i 7,3 miliardi di dollari . La regina delle fiere è invece Art Basel che si conferma al top mondiale con due edizioni in tre mesi - Basilea a settembre, Miami Beach a cavallo tra novembre e dicembre - con incredibile successo di critica, pubblico e soprattutto vendite. Il Guggenheim di Bilbao si conferma esempio di ciò che ci si aspetta da un grande museo internazionale e porta a caso il premio per la migliore mostra dell'anno dedicata ad Alice Neel, artista pressoché sconosciuta ai più, ma che si aggiudica l'Oscar anche come migliore artista storico. Tra gli artisti emergenti italiani che resterà agli annali nel 2021 spicca Gian Maria Tosatti

Per la professione “giornalista d’arte” a livello internazionale, si contendono lo scettro Sarah Cascone, senior writer di Artnet dal 2014, e Angelica Villa di ArtNews, di base a New York. Mentre in Italia il premio va a Laura Larcan, firma del Messaggero e da sempre attenta osservatrice e narratrice della vita culturale del nostro Paese a 360 gradi: teatro, cinema, critica d’arte e soprattutto storia e archeologia.

A Laurence des Cars che dall'1 settembre dirige uno dei musei più importanti del mondo il premio per la Critica d'arte. Con lei per la prima volta in 228 anni il Louvre sarà guidato da una donna.