Lorenzo Lotto “ricomposto”: da San Pietroburgo a Recanati fino al 24 marzo il primo dei tre pannelli della «Trasfigurazione di Cristo»

Da San Pietroburgo a Recanati per un ricongiungimento di breve durata ma di grande bellezza. Fino al 24 marzo sarà esposto nella Pinacoteca di Recanati, a Villa Colloredo Mels, il primo dei tre pannelli che componevano la predella della «Trasfigurazione di Cristo» di Lorenzo Lotto: si tratta della tavola «Cristo conduce gli apostoli sul monte Tabor», proveniente dall'Hermitage di San Pietroburgo e reduce della a grande mostra «Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche» di Palazzo Buonaccorsi a Macerata, che ha chiuso il 10 febbraio. Per il pubblico sarà eccezionalmente possibile ammirare la ricomposizione iconografica e narrativa della predella con la parte centrale dell'opera, risalente al 1511 e dipinta da Lotto per la chiesa di Santa Maria di Castelnuovo, subito fuori dalle mura di Recanati, che è anche uno degli otto centri lotteschi che hanno accompagnato l'esposizione principale.

