“Burri la pittura, irriducibile presenza”, dal 10 maggio a Venezia grande retrospettiva dedicata al “maestro della materia”

A coronamento di una stagione di grande celebrazione dell’artista umbro sia in Italia che all’estero, dal 10 maggio al 28 luglio aprirà sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia la grande mostra

la pittura, irriducibile presenza

, ampia e importante retrospettiva antologica dedicata ad Alberto Burri. La mostra, curata da Bruno Corà, Presidente della Fondazione Burri e organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Burri, è un progetto concepito appositamente per Venezia che ripercorre cronologicamente le più significative tappe del percorso del

maestro della materia

attraverso molti dei suoi più importanti capolavori. Dai rarissimi Catrami (1948) agli ultimi e monumentali Cellotex (1994), in mostra ci saranno circa 50 opere provenienti da importanti musei italiani e stranieri, dalla Fondazione Burri e da prestigiose collezioni private, per ricostruire la parabola storica di uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana ed europea del XX secolo. Burri torna così a Venezia dopo la memorabile personale che nel 1983 vide protagoniste 18 opere del ciclo Sestante nel suggestivo edificio degli ex Cantieri Navali alla Giudecca, segnando una tappa fondamentale nella carriera dell’artista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Burri