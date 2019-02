Biennale di Venezia, il sindaco lancia un concorso per artisti emergenti

Giovani artisti si fanno largo alla Biennale di Venezia. Il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro ha lanciato il concorso

Artefici del nostro tempo

per artisti emergenti, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia: i vincitori potranno esporre le loro opere nel Padiglione Venezia della prossima Biennale.

progetto e di un impegno concreto

ha dichiarato Brugnaro annunciando il bando rivolto a quei giovani che abbiano voglia

di affrontare, attraverso l’arte, il tema dell’attualità del tempo che stiamo vivendo in linea con

May You Live in Interesting Time

, titolo della prossima Biennale Arti Visive 2019

. I sei vincitori di

Artefici del nostro tempo

saranno protagonisti di un evento che si svolgerà all'interno del Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale nel corso dell'edizione 2019, e le loro opere saranno allestite a Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna. Il concorso è diviso in sei sezioni: poesia visiva, video clip musicali, street art, pittura, fumetto e fotografia. Oltre all'occasione espositiva il concorso offre ai vincitori un premio in denaro. Bando e modalità di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Venezia, la partecipazione è gratuita e aperta a chi abbia tra i 18 e i 35 anni e sia nato, risieda, studi o lavori in Italia.

