Le origini della carriera dello scultore(1926, Morciano di Romagna) sono al centro di una grande mostra che si terrà nella Galerie Tornabuoni Art di Parigi (Passage de Retz, 9 rue Charlot) dal 12 aprile al 13 giugno. La mostra “Arnaldo Pomodoro 1955-65”, organizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, si incentra appunto sugli anni 1955-1965, periodo cardine della produzione dell’artista, offrendo materiale d’archivio esclusivo ed opere mai esposte prima. Al vernissage in programma l’11 aprile dalle 18.30 alle 21 prenderà parte anche il maestro Pomodoro.L’esposizione documenta in modo organico e compiuto la prima stagione creativa di Arnaldo Pomodoro, quando, trasferitosi a Milano nel 1954, l’artista inizia a tessere le sue trame segniche in rilievo creando situazioni visive al limite tra bi-dimensione e tridimensione. «Per me - racconta Pomodoro - è stato un periodo fittissimo di scambi intellettuali, l’incontro con Lucio Fontana e con i giovani milanesi che Enrico Baj e Sergio Dangelo avevano raccolto intorno alla rivista “Il Gesto” e quelli dell’ “Azimuth” di Manzoni e Castellani, con i tedeschi di “Zero”, con Gastone Novelli e Achille Perilli e “L’Esperienza Moderna”. E insieme, con la generazione grande dell’architettura e del design che dibatteva in seno alle Triennali, da Giò Ponti a Ettore Sottsass».