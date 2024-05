Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Riflettori dell’Unesco sull’Appia Antica, la Regina Viarum incassa il parere favorevole al riconoscimento. L’annuncio arriva direttamente dal ministro Gennaro Sangiuliano: «L’Icomos, l’organo tecnico consultivo dell’Unesco, ha, infatti, raccomandato l’iscrizione dell’Appia nella lista del patrimonio mondiale dell'Umanità. La raccomandazione sarà sottoposta all’approvazione del Comitato nella seduta di New Delhi dal 21 luglio». Doppia festa oggi, allora, per il parco archeologico dell’Appia Antica che inaugura nel pomeriggio Attraversamenti, La via Appia tra pietra e visione, festival estivo, che fino al 12 luglio porta un variegato repertorio di performance.

SAN NICOLA

Oggi il prologo, nella cornice della chiesa cistercense di San Nicola, al cospetto di Cecilia Metella. Dalle ore 19, a ingresso libero, un assaggio di tutto quello che sfilerà in questa estate. La musica di Marcello Fiorini e le letture di Sebastiano Tringali, il teatro antico con l'attrice Viola Graziosi e la danza di Paola Saribas ed Elisa Carta Carosi. Persino l’archeo-terapia, sulla relazione tra archeologia e cura. «Il programma porta lo spettacolo dal vivo e la fusione tra le arti nel pieno rispetto del luogo - racconta il direttore del parco Simone Quilici - Il pubblico potrà così immergersi in questa simbiosi, cogliendo il senso profondo dei luoghi». IL CARTELLONE Ricco il cartellone promosso dal Ministero della Cultura. Si parte da sabato 8 giugno, per tutti i weekend, dal tramonto a notte. Da mettere in agenda, l’Autodifesa di Ismene , di Flavia Gallo con la regia di Cinzia Maccagnano il 29 giugno (ore 21) e Ulisse racconta Ulisse di Beatrice Monroy e Sergio Vespertino con musiche dal vivo il 12 luglio (ore 21), a San Nicola. Via Appia Antica, 161; info 351 907 2781