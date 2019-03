Tabucchi, nasce il primo blog italiano dedicato all'opera, alla vita e ai viaggi del grande scrittore

Si chiama Tabucchitime.eu ed è il primo blog italiano interamente dedicato all'opera, alla vita e ai viaggi dello scrittore e critico Antonio Tabucchi (1943-2012). A crearlo è stata la blogger Silvia Ceriegi, imprenditrice del web, che ha conosciuto il celebrato autore di «Sostiene Pereira» fin da quando era bambina. «È un grande onore, per me, essere parte attiva di questo progetto - dice - Tabucchi era un amico di famiglia e l'ho incontrato spesso a eventi e presentazioni; il mio obiettivo adesso è rendere ampiamente fruibile a vari livelli di interesse e conoscenza un autore complesso ma decisamente affascinante e molto coinvolgente».

Il blog, la cui estensione .eu è stata scelta proprio per sottolineare il respiro europeo dello scrittore che è stato anche un grande viaggiatore, racconterà con l'ausilio delle mappe interattive di Google e di infografiche, gli itinerari tabucchiani, i percorsi dello studioso della cultura portoghese, ma anche i luoghi visitati e raccontati nelle sue opere e le località italiane a cui è rimasto profondamente legato, fra cui la casa natale e la sua residenza nel piccolo comune di Vecchiano alle porte di Pisa.

