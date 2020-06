Ferrara punta sui graffi di Bansky per il rilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bambina con il palloncino a forma di cuore che prende il volo c'è e c'è anche il video dell'asta in cui questo quadro viene venduto ma, a un certo momento, qualcuno schiaccia un telecomando e l'opera di autodistrugge. Ma Palazzo dei Diamanti di Ferrara ha raccolto riapre al pubblico esponendo uno degli artisti più popolari della nostra epoca. Un artista chiamato Banksy, a cura di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris Andipa, è un percorso di oltre 100 opere del misterioso artista di Bristol la cui identità resta tutt’ora avvolta nel mistero. La mostra, ideata e prodotta da MetaMorfosi Associazione Culturale in collaborazione con Ferrara Arte, è stata realizzata interamente grazie a opere provenienti da collezioni private (Banksy, infatti, non ha nulla a che fare con l’organizzazione dell’evento, nonostante ne sia stato informato tramite il suo ufficio). L’esposizione è stata progettata con la volontà di mettere sotto la lente di ingrandimento l’immaginario banksiano, esaminato attraverso numerosi riferimenti, aneddoti, considerazioni e relazioni tra gli elementi. Al centro, i temi cari allo street artist: la guerra e la pace, il controllo sociale e della libertà in senso esteso e i paradossi del nostro tempo.