Andrea Ballarini, giornalista del “Foglio” morto a 57 anni

È morto a Roma a 57 anni lo scrittore e giornalista Andrea Ballarini, collaboratore del giornale

Il Foglio

, autore delle rubriche

Manuale di conversazione

e

Shottini

. Dal 2014 era il direttore artistico del BeaCafé, un caffè letterario tra Monteverde vecchio e Trastevere, quartiere in cui viveva dal 2001. Nato a Milano il 13 agosto 1961, dopo gli studi universitari, nel 1989 Ballarini ha iniziato la carriera di copywriter per varie agenzie di pubblicità internazionali e poi come freelance, approdando infine alla narrativa. Nel 2003 appare per Lupetti Editori di Comunicazione di Milano il suo primo romanzo

Giallo Viola - Casanova, il cinema e l'amore

. Nel 2009 pubblica con Del Vecchio Editore il romanzo ambientato nel mondo della Commedia dell'arte del Seicento

Il trionfo dell'asino

, seguito, nel 2012, da

Il male degli ardenti

. È autore anche di due saggi umoristici:

Fenomenologia del cialtrone. Come riconoscere i buoni a nulla capaci di tutto

(Laterza, 2013) e

Come difendersi dalla suocera… evitando condanne penali

(Armenia, 2013). Dal febbraio 2010 sul sito de

Il Foglio

ogni venerdì scriveva

Manuale di conversazione - Come fare bella figura in salotto senza necessariamente sapere quel che si dice

, una rubrica dedicata ai luoghi comuni.

