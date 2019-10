All'asta tela polinesiana di Gauguin, stimata fino a 7 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va all'asta uno dei dipinti più iconici del periodo polinesiano del pittore francese Paul Gauguin (1848-1903),che fa parte di un'importante serie di nove tele realizzate nel 1897 legati al suo capolavoro «Da dove veniamo? Cosa siamo noi? Dove stiamo andando?».L'unico dipinto della serie rimasto in mani private, dal titolo «Te Bourao II», sarà battuto a Parigi da Artcurial il prossimo 3 dicembre, con una stima di 5-7 milioni di euro. L'annuncio della vendita è stato dato alla vigilia dell'inaugurazione della mostra « Gauguin Portraits» alla National Gallery di Londra (7 ottobre-26 gennaio 2020).Considerato anomalo nella produzione di Gauguin, nel quadro prevalgono i colori blu e verde, con solo un tocco di rosso nell'angolo in alto a sinistra. I toni rendono difficile leggere la composizione, rendendola una scena misteriosa, forse un'opera notturna. I toni freddi potrebbero essere stati scelti dall'artista per contrastare con altreimmagini della serie.