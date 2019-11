All'asta per un prezzo stratosferico mini manoscritto inedito di Charlotte Brontë

Ultimo aggiornamento: 16:29

Un manoscritto inedito in miniatura di Charlotte Brontë (1816-1855), autrice di uno dei più popolari romanzidell'Ottocento, "Jane Eyre", torna all'asta con un prezzo stratosferico. L'autografo sarà battuto all'Hotel Drouot di Parigi lunedì 18 novembre nell'ambito della vendita giudiziaria disposta dopo il fallimento della società Aristophil, che lo aveva acquistato per il Museo delle Lettere e dei Manoscritti di Parigi nel 2011 per 690.850sterline (pari a circa 830.000 euro).Il Brontë Parsonage Museum, la casa museo della scrittrice inglese a Haworth, nel West Yorkshire, ha lanciato, tre settimane fa, un «appello urgente» per salvare «il micro libro». Un invito pubblico a donare somme di denaro al museo britannico in modo da poter acquistare il manoscritto è stato rivolto dall'attrice Judi Dench, presidentedella Brontë Society: «È molto commovente pensare alla quattordicenne Charlotte che sta creando questo particolare piccolo libro a casa a Haworth e spero che tutti aiuteranno la Brontë Society a riportarlo nello Yorkshire». Ma finora l'appello ha fatto convogliare nelle casse del museo britannico qualche decina di migliaia di sterline, non certo le quasi 700mila necessarie per partecipare all'asta.La maggiore delle tre sorelle Brontë scrisse con una grafia microscopica il racconto "Glass Town" all'età di 14 anni in un minuscolo libretto di 19 pagine, che misurano appena 35 millimetri per 61. Il libretto tutto autografo che riporta l'inedito testo (4.000 parole in totale) si intitola "Young Men's Magazine, Number 2", ovvero "La rivista dei giovanotti, numero 2", ed è datato agosto 1830. Il racconto narra le avventure dei personaggi del mondo immaginario di "Glass Town", dove compare una scena quasi identica a quella che poi si leggerà in "Jane Eyre".