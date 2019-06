Convegno su Alessandro Tassoni con l'erede Alessandro Tassoni all'Università di Padova

Due giorni di lavori nella sala delle Edicole di Palazzo Liviano a Padova per il convegno internazionale "Alessandro Tassoni e il poema eroicomico". Il dipartimento di Studi linguistici dell'Università di Padova ha chiamato a discutere i massimi esperti sulla figura del poeta autore del poema in ottave La secchia rapita (1621). Era la prima volta che le gesta cavalleresche venivano messe in ridicole: anticipatore, Tassoni, dei comparatori (anche ironici) tra autori antichi e moderni. Al convegno presente anche l'erede della dinastia, l'omonimo Alessandro Tassoni. Molto applauditi gli interventi, tra i quali quello della professoressa di Letteratura Italiana, Elisabetta Selmi. Ultimo aggiornamento: 23:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA