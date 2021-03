Alda Merini e Cesare Pavese, ritratto tv per la Giornata Mondiale della Poesia

Domenica 21 marzo dalle 19 su laF (Sky 135), in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, vanno in onda gli episodi di Fuoco Sacro– Il talento e la vita con protagonisti Alda Merini, della quale ricorre anche il 90° anniversario della nascita, e Cesare Pavese, interpretati rispettivamente da Federica Fracassi e Pietro De Silvia: un viaggio nelle loro vite tormentate e visionarie con la narrazione appassionata dello scrittore Paolo Di Paolo nella produzione originale di laF – tv di Feltrinelli realizzata in co-produzione con EchiVisivi per raccontare i grandi autori del Novecento italiano.

In “Alda Merini – Una poetessa al telefono” il racconto di Paolo Di Paolo ci conduce nel periodo buio della poetessa milanese che, dal 1964, dopo il matrimonio e la nascita delle prime due figlie, la vede entrare e uscire per 20 anni dal manicomio. Un luogo di solitudine e disperazione che con il tempo diventa per lei un rifugio, con cui intesse un rapporto quasi simbiotico, raccontato nelle pagine de “La pazza della porta accanto”, di cui Federica Fracassi interpreta gli estratti più significativi. Il racconto ripercorre anche la rinascita coraggiosa di Alda Merini, quando torna nella sua Milano e inizia a rialzarsi, riuscendo a riconquistare l’attenzione del mondo dell’editoria e del pubblico, fino a diventare una vera e propria icona pop, un idolo della tv e del web e un caso editoriale unico.

In “Cesare Pavese – Da C. a C.”, il racconto di Paolo Di Paolo nella vita dello scrittore piemontese scomparso a 42 anni all’apice della sua carriera, un mese dopo aver ricevuto il Premio Strega per il romanzo “La Bella Estate”. La narrazione ripercorre la vita dell’autore dall’infanzia nelle Langhe, che gli hanno ispirato il suo capolavoro “La luna e i falò”, agli amori infelici, in particolare l’ultimo, per l’attrice Costance Dowling, di cui ha scritto nelle ultime pagine del suo diario e nella raccolta di poesie “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”.

“Fuoco Sacro – il talento e la vita” è una produzione originale laF sempre disponibile su Sky Go e Sky On Demand: un viaggio in 4 episodi da 30 minuti nelle vite tormentate e visionarie di quattro grandi autori del Novecento italiano - Alda Merini, Luciano Bianciardi, Cesare Pavese ed Elsa Morante – con la narrazione di Paolo Di Paolo e le interpretazioni di Federica Fracassi, Paolo Sassanelli, Pietro De Silva e Sonia Bergamasco. Realizzata da EchiVisivi per laF, ideata e diretta da Samuele Rossi. Scritta da Samuele Rossi, Lorenzo Bagnatori e Paolo Di Paolo (per Merini e Bianciardi) e da Samuele Rossi, Sara Olivieri e Paolo Di Paolo (per Pavese e Morante).



