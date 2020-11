«Nerone è un personaggio enigmatico, inafferrabile. È come un'isola di cui ti hanno dato una mappa sbagliata, e tu la devi scoprire». Ed è questa la nuova impresa letteraria di Alberto Angela: una trilogia dedicata al controverso imperatore romano sullo sfondo dell'incendio del 18 luglio del 64 d.C., che debutta con il primo volume L'ultimo giorno di Roma (HarperCollins), in libreria dal 24 novembre.

Una curiosità: quanto le sta simpatico Nerone?

«Non c'è simpatia o antipatia, penso solo che l'immagine che ci hanno restituito di Nerone sia sbagliata. Lo dipingono come un tiranno, un sadico, ma anche pieno di debolezze. Va decifrato».

Insomma, niente Nerone cinematografico in stile Quo Vadis?

«Un mito da sfatare. Con l'incendio di Roma non c'entra nulla. Su questo punto sono concordi tutti gli ultimi studi. Non ci sono prove che sia stato lui ad appiccarlo. L'ipotesi più plausibile è che l'incendio abbia avuto una causa accidentale».

Non spoileriamo subito tutto, ma la sua indagine a cosa porta?

«A colmare una lacuna. Sull'incendio di Roma è stato scritto pochissimo. Non vi sembra un po' strano che su Pompei, dove la tragedia è durata due giorni, ci sia tanta letteratura, mentre su Roma, dove il dramma è durato nove giorni devastando quasi totalmente una città di un milione di abitanti, non si scriva niente? La memoria dell'incendio, in fondo, è stata schiacciata da due grandi temi: Nerone stesso e i cristiani».

L'archeologia più recente è riuscita a raccontare qualcosa sull'incendio di Roma. Lei come ha lavorato?

«Con un pool investigativo di esperti. Raccogliendo i risultati di archeologi, come Clementina Panella che ha ritrovato testimonianze terribili di strutture divorate dalle fiamme. Di storici, ma anche di vigili del fuoco e meteorologi. Noi abbiamo messo a sistema tutti questi dati».

Com'era allora la Roma ai tempi di Nerone?

«Di legno, più medievale, con vicoli stretti, alti edifici addossati gli uni agli altri. Uno storico fa persino dell'ironia: ci si poteva stringere la mano tra due palazzi. Le strade non erano lastricate, ma in terra battuta. E le case all'interno erano organizzate in modo da essere subito infiammabili».

Una città quindi vulnerabile, con tante situazioni a rischio.

«Tutte debolezze che hanno favorito l'incendio. Lo raccontiamo attraverso la ronda di due vigili del fuoco in servizio: personaggi e situazioni hanno riferimenti archeologici precisi».

Insomma, lei vuole inserirsi nella bibliografia che vede Tacito, Svetonio, Cassio Dione...

«Io arrivo solo per ultimo. Ho notato questo vuoto letterario e ho provato a colmarlo. La dinamica dell'incendio non è mai stata scritta. Nel secondo volume lo faremo giorno per giorno. Una cronaca il più realistica possibile».

Nella Roma di Nerone il vero protagonista è il Circo Massimo. È qui che lei indica il Ground Zero dell'incendio.

«Tutto è partito da qui, ce lo dice Tacito. L'incendio è partito da uno dei magazzini addossati al circo. La causa è accidentale: io ipotizzo una lucerna».

A proposito della pattuglia notturna dei Vigiles, lei adombra il sospetto che in quell'estate del 64 d.C. il ruolo del Prefetto dei vigili fosse vacante e che questo abbia creato ritardi.

«È un'ipotesi. Le fonti non ne riportano il nome. Ma sembra però che questo ritardo sia stato colmato già il giorno seguente quando arriva Tigellino, braccio destro di Nerone».

Lei scrive che questa trilogia molto deve al suo legame con Roma: 52 anni di vita e 25 di lavoro televisivo.

«Quando devi descrivere la storia di Roma, avere un rapporto con questa città è fondamentale: con le sue atmosfere o il suono delle Fontane. Sapere anche cosa significa un'estate afosa».

Un capitolo è dedicato all'abitare a Roma, troppo invitante per non chiederglielo: com'è abitare a Roma oggi?

«Roma è la città eterna anche per i problemi, come il traffico: più umano all'epoca, perché era vietato andare in giro con i carri. Era un'enorme caotica isola pedonale. Ma era una città più pulita di molte altre: aveva un suo sistema di raccolta dei rifiuti».

Nerone non può essere svincolato dalla sua Domus Aurea.

«La racconteremo bene nel terzo volume dedicato alla Roma ricostruita da Nerone. Ha una incredibile modernità, rappresentava un mondo a sé stante, una dimensione ideale di acqua, natura e architettura all'avanguardia».

Purtroppo ora è chiusa, come tutti i siti archeologici e musei per il Covid. La ritiene una misura opportuna?

«Non sottovalutiamo il Covid: è una situazione eccezionale che richiede misure eccezionali».

Dalla Roma di Nerone alla Roma della pandemia, come sta vivendo questo momento storico?

«Come tutti, cercando di evitare l'esposizione al rischio contagi. Con una certezza: se siamo tutti uniti ne usciremo. Come nella scena del film Il Gladiatore in cui si ritrovano sull'arena e sta per aprirsi uno dei cancelli. Russell Crowe dice: qualunque cosa esca da lì avremo maggiore probabilità di sopravvivenza se rimarremo uniti. È una regola che vale ancora oggi».

Esce il nuovo libro di Alberto Angela su Roma: sui social è già un successo

Alberto Angela: «Ho rischiato di morire per una tempesta in mare, cantavo per darmi forza»

Alberto Angela batte ancora Temptation Island: "Ulisse" vince la gara d'ascolti





© RIPRODUZIONE RISERVATA