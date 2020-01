L'Aie contro la nuova Legge sul libro: «A pagare saranno i lettori e le famiglie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Di fronte all'approvazione della legge sul libro da parte della Commissione Cultura del Senato, l'Associazione Italiana Editori (Aie), associazione rappresentativa degli editori italiani grandi e piccoli, con tutta l'editoriascolastica, universitaria e professionale e l'80% dell'editoria di varia esprime preoccupazione per il possibile grave impatto che questa avrà sul mercato e su tutti gli operatori». Lo afferma in una nota il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi commentando l'approvazione in commissione Cultura del Senato della proposta di legge sulla promozione della lettura.L'Aie è schierata da tempo contro la norma del provvedimento che abbassa dal 15% al 5% il limite massimo dellosconto applicabile all'acquisto di libri. «Drasticamente riducendo lo spazio di manovra sul prezzo deilibri a disposizione dei punti vendita - conclude Levi - a pagare saranno principalmente i lettori e le famiglie».