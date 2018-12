Addio al critico Claude Mesplède, "padre" del poliziesco francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il critico letterario francese Claude Mesplède, considerato il massimo esperto della letteratura poliziescain Francia, soprannominato "il papà del polar", è morto oggi all'età di 79 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Nel 1981 Mesplède iniziò la carriera come critico letterario diventando consulente di diverse case editrici e direttore di collane di libri gialli. Dal 1996 è stato il referente per il cosiddettogenere "polar" per l'Encyclopaedia Universalis. Dal 1995 al 1998 è stato presidente di "813", l'associazione degli amici della narrativa poliziesca.Claude Mesplède ha concepito e diretto il "Dictionnaire des littératures policières" (2003), un'opera senza equivalenti che affronta il genere letterario sotto ogni aspetto. Ha diretto in due volumi anche un dizionario sugli autori presenti nella mitica "Série Noir" della casa editrice parigina Gallimard, la collana dedicata alla narrativa poliziesca.