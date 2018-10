© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce a Milano la prima scuola per giallisti, l’Accademia del giallo e del noir, diretta dallo scrittore Paolo Roversi. «Negli ultimi anni - spiega Roversi - il giallo e il noir stanno vivendo una stagione d’oro. Mai come adesso c’è stata una così grande attenzione del pubblico verso libri, film e serie TV crime. Da molti anni mi occupo di questo genere di romanzi - sia come scrittore, sia come direttore di NebbiaGialla e di MilanoNera - e l’ho visto crescere e prosperare al punto che, insieme ad un gruppo di scrittori affermati a livello nazionale e internazionale, ho avuto l’idea di creare una scuola di scrittura dedicata esclusivamente al giallo in tutte le sue sfumature: dal noir al thriller, dal giallo al mistery senza scordare il cinema e la sceneggiatura di genere. Da quell’idea è nata l’Accademia del giallo e del noir, la prima scuola di scrittura crime in Italia».Il corso principale durerà due mesi (una lezione serale a settimana) e sarà condotto da Franco Forte, scrittore, traduttore e curatore del Giallo Mondadori che guiderà gli aspiranti autori nel percorso creativo. Si potranno poi frequentare Weekend in Giallo e Speciali d’autore, workshop intensivi su differenti temi: dai segreti per trovare un editore alle regole per scrivere un buon thriller, un noir o una sceneggiatura crime. Tra i docenti Piergiorgio Pulixi, Gianluca Ferraris, Romano De Marco, Elisabetta Cametti, Franco Vanni, Max Croci.