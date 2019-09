Yehoshua, laurea honoris causa dal Festivaletterature di Mantova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in arrivo aldi Mantova il 7 settembre, riceverà la laurea honoris causa in Scienze Filosofiche e Storiche, conferita dall’Università degli Studi di Palermo, martedì 10 settembre. La laurea honoris causa gli verrà conferita dal rettore dell’università Fabrizio Micari, in sinergia con Taobuk-Taormina International Book Festival, la kermesse letteraria ideata e diretta da Antonella Ferrara. Stretto e intenso è infatti il rapporto che lega il festival a Yehoshua che nel 2017 ha ricevuto al Teatro Antico di Taormina il Taobuk Award for Literary Excellence, lanciando in quell’occasione l’idea e il valore di una «identità mediterranea».«Il generoso omaggio elargitomi dall’università di Palermo mi consentirà di divulgare nuovamente l’idea dell'identità mediterranea. Si tratta di un concetto che con il passare degli anni mi sembra sempre più adatto e fondamentale per le popolazioni di quest’area, in particolare per gli israeliani e i palestinesi che ormai da molti anni si trovano in un vicolo cieco. In un mondo dominato, da una parte da una globalizzazione aggressiva e crudele, e dall’altra dal ritorno in molti paesi dei nazionalismi di destra, l’identità mediterranea può fungere da ponte umano tra questi due poli distruttivi. La Sicilia, ricca di miti e storia di religioni e civiltà antiche e moderne, ha il potenziale per divenire la Bruxelles del Mediterraneo. Di questo parlerò all’universita di Palermo« dice Yehoshua che a Mantova parlerà invece di “Ascoltare l’anima e non il cervello” in un incontro con Wlodek Goldkorn.