A Busseto due mostre fotografiche su Guareschi, a 50 anni dalla morte

Due mostre su Giovannino Guareschi, curate dall'Istituto regionale per i beni culturali, sono stateinaugurate oggi a Busseto, nell'ambito del Festival dedicato allo scrittore e giornalista a 50 anni dalla morte. Fino al 9 dicembre è allestita in piazza Verdi "Giovannino Guareschi fotografo. Uno sguardo in bianco e nero"; in via Roma, invece, si possono ammirare gli scatti di "Fotocronaca dalla nebbia".La prima comprende 62 foto di Guareschi custodite in originale all'archivio di Roncole, un patrimonio che si deve ai figli, Carlotta e Alberto, ospitato nella casa che a Roncole Verdi il papà di Don Peppone e Camillo volle costruire di fianco a quella natale di Giuseppe Verdi. Scatti - disponibili anche online nel catalogo Imago, sempre a cura di Ibc - che forniscono un insolito spaccato della realtà perché filtrati dall'occhio del grafico e del giornalista. Nella seconda mostra, invece, il fotoreporter Federico Patellani osserva con la sua macchinal'artista tra Roncole e Busseto nel 1952: una fotocronaca, o meglio, una suggestiva scrittura per immagini della figura dell'artista ripreso nel suo habitat.All'inaugurazione era presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha definito Guareschi «un genio di questa terra, protagonista della cultura del Novecento capace di parlare al cuore delle persone. I più giovani possono trovare nei suoi personaggi spunti e riflessioni ancora attuali. Una figura a suo modo poliedrica, che tuttora merita di essere ancor più approfondita».