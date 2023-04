A Brescia, Capitale della Cultura 2023, primo treno in Italia diventato opera d'arte in movimento

Giovedì 20 Aprile 2023, 09:20

E' la prima volta che in Italia che un treno della metro diventa un'opera d'arte in movimento: è questa la magia di Connessioni, il gigantesco murales dello street artist internazionale Luca Font, che prende una parte del deposito della metropolitana di Brescia ed un intero convoglio. In questo modo spettacolare la città di Brescia inizia a festeggiare sia l'anno in cui sarà Capitale della Cultura, insieme a Bergamo, sia i 10 anni della metropolitana cittadina: un simbolo di bellezza e di sostenibilità, che con i suoi 18 milioni di km percorsi ha consentito di risparmiare 55 milioni di kg di CO2. Connessioni, con la curatela di Emotitech, è tra le iniziative di Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023 e nasce su iniziativa di Brescia Mobilità e grazie a BCC Brescia. foto Gruppo Brescia Mobilità via HF4 - music by Korben

