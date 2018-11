Zombie, nazisti e J.J. Abrams: arriva al cinema "Overlord"

Ultimo aggiornamento: 15:38

Overlord, il nuovo film prodotto da J.J. Abrams, arriva nelle sale italiane dall'8 novembre per 20th CenturyFox. Diretto da Julius Avery, il film vede nel cast Jovan Adepo (The Leftovers), Wyatt Russell (Black Mirror, Tutti vogliono qualcosa!!) e Pilou Asbaek (Game of Thrones): è un action horror ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.Il film inizia a poche ore dal D-Day, con l'arrivo in Normandia di un gruppo di paracadutisti americani incaricati disvolgere una missione cruciale. Per portare a compimento la missione, i soldati uniscono le forze con un giovane francese. Il gruppo si ritrova in un villaggio apparentemente tranquillo occupato dai nazisti che in realtà nasconde una verità raccapricciante. In un misterioso laboratorio nascosto sotto ad una chiesa, i soldati si trovano faccia a faccia con dei nemici diversi rispetto a quelli che pensavano di dover fronteggiare. I paracadutisti, infatti, dovranno fronteggiare non solo le armate del Terzo Reich, ma anche delle misteriose forze soprannaturali,liberate da un esperimento nazista.