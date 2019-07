Allen, arriva il nuovo film “Un giorno di pioggia a New York”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Woody Allen torna alla commedia romantica e lo fa in grande stile. Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo. Lucky Red, che distribuirà il film in Italia a partire dal 10 ottobre 2019, ha rivelato il poster ufficiale italiano del film. Tra i protagonisti il candidato all’Oscar Jude Law, il candidato all’Oscar Timothée Chalamet, le giovani star Selena Gomez ed Elle Fanning.Dopo Cafè Society e La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel, Woody Allen torna a scrivere e dirigere una nuova commedia che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.