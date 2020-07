Willem Dafoe, Terry Gilliam, Paolo Sorrentino: al via il 24 luglio il Ventotene Film Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Willem Dafoe, Terry Gilliam, Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Emanuela Rossi, Pernille Fischer Christensen e Teona Strugar Mitrevska: sono solo alcuni degli ospiti della 25/a edizione del Ventotene Film festival, ideato adiretto da Loredana Commonara, che torna dopo due anni di assenza dal 24 luglio al 2 agosto, nell'isola pontina con competizioni internazionali, anteprime, presentazioni e premiazioni, all'interno di un'edizione che sposa i valori della sostenibilità ambientale.Il festival ospita nuovamente il concorso internazionale #Open Frontiers#: una selezione di documentari provenienti da tutto il mondo. Si rinnova, inoltre, l'appuntamento con #Open Frontiers Young#, il concorso dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti italiani (dall'ideazione al soggetto, dalla recitazione alla produzione).Si inizia venerdì 24 luglio, con una giornata dedicata alle isole di Ventotene e Santo Stefano e al carcere borbonico che quest’ultima ospita. Presso il Centro Terracini e i Granili si terranno rispettivamente le proiezioni dei documentari Ritratti di un'isola (Centro Terracini, ore 17.00) e Fine pena mai (Granili, ore 22.30) del regista Salvatore Braca. Quest’ultima proiezione sarà preceduta dall’incontro dal vivo con Silvia Costa, commissario straordinario del Governo per il recupero e il restauro del carcere Borbonico di Santo Stefano in Ventotene e con lo stesso Salvatore Braca.Sarà quindi la volta del docufilm L'isola di Raffaele di Luigi Cecinelli, che racconta Ventotene attraverso gli occhi di Raffaele D’Angelo - ragazzo con sindrome di down, habitué dell'isola e amato da tutti per la sua passione per la musica - che proprio in questa occasione incontrerà il pubblico del Festival. La serata si concluderà quindi con la proiezione del documentario Words of Ventotene di Marco Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa Mereghetti. Dettagli del programma su http://www.ventotenefilmfestival.com/ «Perché ricominciare proprio quest'anno, dopo essere rimasti fermi per due edizioni? - è la provocazione di Commonara -. Perché sappiamo che il cinema è arte e cultura, supporto fondamentale in una situazione come quella che stiamo vivendo. Perciò siamo pronti a garantire la massima sicurezza e attenzione al rispetto delle norme a chi ci verrà a trovare, agli spettatori delle tante proiezioni che siamo riusciti comunque a programmare: titoli italiani e internazionali, documentari, concorso, programma per bambini». In relazione all'emergenza sanitaria tutti gli ospiti e tutti i premiati saranno in collegamento in esclusiva per l'evento.Il Ventotene Film Festival viene realizzato grazie al contributo del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Lazio e del Comune di Ventotene, sotto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo.