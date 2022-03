Will Smith, dopo il pugno l'abbraccio dell'amico Denzel Washington: «Nel momento più alto il diavolo arriva»

«Il tuo momento più alto è quello in cui il diavolo viene a tirarti la manica». Con queste parole l'attore Denzel Washington ha abbracciato Will Smith al margine del palco della notte degli Oscar 2022. Poco prima Smith aveva colpito con un pugno in faccia il comico Chris Rock, colpevole di una brutta battute sulla moglie dell'attore, Jada Pinkett Smith facendo calare il gelo al Dolby Theatre di Los Angeles.

L'incidente è avvenuta proprio nel "momento più alto" per l'attore, che durante la serata ha ricevuto il premio come migliore attore protagonista, la prima della sua vita, per il suo ruolo nel film "Una famiglia vincente" di King Richard.

Il pugno sul palco

A scatenare l'ira di Will Smith è stata una battuta dell'attore Chris Rock, che sul palco durante la presentazione per il premio sul miglior documentario, ha scherzato sull'acconciatura di Jada Pinkett - la moglie di Smith - , che da anni combatte contro l'alopecia, una malattia autoimmune che causa la caduta dei capelli. La telecamera ha inquadrato la donna, seduta accanto al marito, la quale alla battuta ha alzato gli occhi verso il cielo. È stato allora che l'attore ha perso la pazienza si è alzato dal suo posto ha raggiunto Rock sul palco e lo ha colpito con un pugno in piena faccia: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!» ha detto mentre tornava al suo posto.

L'abbraccio con gli amici

Dopo l'incidente l'attore è stato visto parlare con Bradley Cooper, Tyler Perry e Denzel Washington: gli amici si erano avvicinati per capire cosa fosse successo.È stato lo stesso Will Smith a riferire cosa si sono detti, durante il successivo discorso tenuto sul palco: «Denzel mi ha detto che il tuo momento più alto è quello in cui il diavolo viene a tirarti la manica».

Le scuse di Will Smith all'Accademy

Circa 40 minuti dopo l'incidente, Smith è tornato sul palco per ricevere l'Oscar come miglior attore e nel suo discorso si è scusato con l'Academy e i suoi colleghi candidati per l'incidente, senza menzionare Rock. L'attore ha vinto il premio per il ruolo di Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams, nel film "King Richard - Una famiglia vincente". Nel suo discorso non ha risparmiato anche una frecciatina riferita a quanto era appena successo: «So che per fare quello che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare gli abusi e fare in modo che le persone parlino di noi. In questo settore, bisogna avere persone che ti mancano di rispetto. E bisogna sorridere e fingere che vada tutto bene».