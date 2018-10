“What you gonna do when the world's on fire?” di Roberto Minervini migliore documentario al London Film Festival

Lo sguardo italiano sul razzismo americano convince. Il film

What you gonna do when the world's on fire

? di Roberto Minervini ha vinto il Grierson Award al London Film festival come migliore documentario. Una vittoria che vale doppio in un festival avaro di riconoscimenti (appena 4 premi per 225 titoli). Il film, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, affronta il fenomeno del razzismo negli Stati Uniti d'America prendendo spunto da degli eventi violenti che, nell'estate del 2017, videro coinvolta la comunità afroamericana di Baton Rouge, in Louisiana.



Il riconoscimento per il giovane cinema italiano arriva dopo i 4 premi di Cannes - migliore sceneggiatura per Alice Rohrwacher e migliore attore Marcello Fonte, il Label Europa Cinémas della Quinzaine per

Troppa grazia

di Gianni Zanasi e il Prix Oeil d'or a

La strada dei Samouni

di Stefano Savona come miglior documentario del Festival - e dopo che

Fiore Gemello

di Laura Luchetti è tornato dal festival di Toronto con la menzione d'onore del Fipresci (Federazione internazionale della stampa cinematografica) come nuovo talento. Non solo. Venerdì scorso

Lazzaro felice

è tornato dal Festival di Chicago con il Gold Hugo per il Miglior film del concorso internazionale e a settembre il Festival di Haifa in Israele ha premiato

Figlia mia

di Laura Bispuri con il Golden Anchor.

