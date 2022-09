'Wedding Season' la serie, Oliver Lyttelton e Gavin Drea «Sono più simile a Stefan di quanto vorrei»

Martedì 13 Settembre 2022, 13:09

Dall'8 settembre arriva su Disney+ "Wedding Season", la prima serie originale britannica, scritta e pensata da Oliver Lyttelton e interpretata da Gavin Drea e Rosa Salazar. Si tratta di una divertente commedia che miscela con maestria romanticismo, azione e suspance, proprio come può essere una stagione di matrimoni! "L'idea mi è venuta dopo aver preso parte a diversi matrimoni - racconta Oliver Lyttelton - e anche perché amo le commedie romantiche dove l'amore sembra come un abbraccio caldo, quando per me era una sofferenza! mi metteva agitazione, sudavo ed ero ansioso". Gavin Drea interpreta Stefan il protagonista e sorridendo ci dice che forse gli somiglia più di quanto non pensasse! Ecco la nostra intervista Music: «OnceAgain» from Bensound.com

